Кандидат на главу "Оператора ГТС" и не только. Кабмин поддержал ряд кадровых перестановок

Кабмин рассмотрел ряд кадровых вопросов на заседании сегодня, 17 марта. В частности, была поддержана кандидатура на должность директора "Оператора ГТС".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Правительство приняло распоряжение о назначении Виталия Петрука государственным секретарем Минэкономики.
Также были согласованы кандидатуры:
При этом Кабмин поддержал проект распоряжения президента Украины про назначение Андрея Попыка главой Черниговской райгосадминистрации.
Напомним, ранее стало известно, что Павел Юзеф Станчак стал новым и.о. генерального директора компании "Оператор ГТС Украины".
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