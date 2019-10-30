Кандидат на должность посла США в России оценил попытки прекратить "Северный поток-2"

Соединенным Штатам, возможно, не удастся остановить строительство газопровода "Северный поток-2", которым Россия намерена транспортировать свой газ в Европу. Об этом сказал кандидат на пост посла США в России Джон Салливан во время выступления в Сенате, передает "Голос Америки".

По словам Салливана, санкции против Российской Федерации также могут не помочь в этом вопросе, поскольку больше половины строительства уже выполнено.

"Вероятно, Вашингтон уже не сможет помешать этому строительству, объемы которого уже выполнены на 80%, и введение новых санкций вряд ли поможет это сделать", - сказал он во время рассмотрения в Сенате его кандидатуры.

Салливан является замгоссекретаря Помпео. Перед тем, как начались слушания по кандидатуре Салливана, старший сенатор-демократ в Комитете Сената по международным отношениям Боб Менендес выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что Госдепартамент США призван отстаивать национальные интересы путем дипломатии, а не конфликта.

"Никогда за мои 27 лет в Конгрессе я не видел, чтобы Госдепартаментом настолько плохо управляли, а много наших дипломатов поносили его. Просто посмотрите на показания двух патриотов - посла Йованович и посла Тейлора. Клевета на этих двух преданных стране государственных служащих является позором. Госдепартамент озадачен, он стал жертвой решения Дональда Трампа использовать национальную безопасность США в качестве политического оружия", - сказал Менендес.

В контексте этого выступления сенатор обратился к Салливану, заявив, что рассчитывает услышать честные и обстоятельные ответы по украинскому делу и по вопросу о том, как конкретно он намерен отстаивать национальные интересы Соединенных Штатов, работая в Москве.

Салливан признался, что ему было известно ранее в этом году, что личный адвокат Трампа Дуди Джуллиани был привлечен к кампании против американского посла в Украине Мари Йованович.

Отметим, президент США Дональд Трамп 11 октября официально сообщил о своем намерении выдвинуть Салливана на этот пост. Если его кандидатура будет утверждена, Салливан сменит посла в РФ Джона Хантсмана, который покинул свой пост 3 октября.

Напомним, Дания сегодня позволила строительство "Северного потока-2". В ответ глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев отметил, что теперь в "Нафтогазе" намерены сосредоточиться на поддержке украинских дипломатов в вопросе ужесточения международных санкций против России.