На Канарах усилилось извержение вулкана. Бьет гигантский лавовый фонтан

"Мы находимся на новом этапе, который еще более интенсивный", - сказал научный сотрудник института вулканологии Канарских островов.

Местные власти уже приготовилась к новой эвакуации жителей, если потоки лавы пойдут в сторону еще не отселенных домов.

По состоянию на сегодня лава из вулкана Кумбра-Вьеха разрушила более 2000 зданий, большинство из которых жилые дома, а также покрыла собой более 900 гектаров территории.

Около 7500 жителям острова пришлось бежать в течение последних пяти недель.