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На Канарах посилилося виверження вулкану. Б'є гігантський лавовий фонтан

Автор: Дмитро Левицький

На канарському острові Ла-Пальма посилилося виверження вулкану Кумба-В'єха після нещодавнього землетрусу. Місцеві чиновники говорять, що з вулкану б'є "гігантський лавовий фонтан".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ми перебуваємо на новому етапі, який ще більш інтенсивний", - сказав науковий співробітник інституту вулканології Канарських островів.

Місцева влада вже приготувалася до нової евакуації жителів, якщо потоки лави підуть в бік ще не відселених будинків.

Станом на сьогодні лава з вулкану Кумбра-В'єха зруйнувала понад 2000 будівель, більшість з яких житлові будинки, а також покрила собою понад 900 гектарів території.

Близько 7500 мешканцям острову довелося втікати протягом останніх п'яти тижнів.

Нагадаємо, що в результаті нещодавнього землетрусу на острові Ла-Пальма обвалилася стінка вулкану.

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