На Канарах посилилося виверження вулкану. Б'є гігантський лавовий фонтан

"Ми перебуваємо на новому етапі, який ще більш інтенсивний", - сказав науковий співробітник інституту вулканології Канарських островів.

Місцева влада вже приготувалася до нової евакуації жителів, якщо потоки лави підуть в бік ще не відселених будинків.

Станом на сьогодні лава з вулкану Кумбра-В'єха зруйнувала понад 2000 будівель, більшість з яких житлові будинки, а також покрила собою понад 900 гектарів території.

Близько 7500 мешканцям острову довелося втікати протягом останніх п'яти тижнів.