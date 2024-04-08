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Каналам телемарафону надали статус критично важливих: працівники підлягають бронюванню

Фото: Мінкульт підтвердив каналам телемарафону статус критично важливих (freepik.com)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство культури та інформаційної політики України підтвердило телеканалам телемарафону "Єдині новини" статус критично важливих підприємств для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Їхні працівники підлягають бронюванню від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні накази Мінкульту.

Згідно з наказами, Мінкульт підтвердив статус критично важливих:

  • ТОВ "Ми-Україна" (телеканал "Ми-Україна");
  • ТОВ "ТРК "Студія 1+1" (телеканал "1+1");
  • ТОВ "МК ТРК" (телеканал ICTV), ПрАТ "Телеканал "Інтер" (телеканал "Інтер");
  • державне підприємство "Парламентський телеканал "Рада" (телеканал "Рада");
  • Акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (телеканал "Суспільні новини"). 

Також з 2024 року такий статус надали й підтвердили:

  • представництву Британської телерадіомовної корпорації (ВВС);
  •  Українському національному інформаційному агентству "Укрінформ";
  •  ТОВ "Новий канал";
  • ТОВ "Старлайт медіа";
  • ТОВ "Телеканал СТБ";
  • ТОВ "Хмарочос медіа", ТОВ "УНІАН ТБ";
  • представництву Deutsche Welle,
  • ПрАТ "ТК "ТЕТ";
  • ТОВ "ТРК "НБМ".

Крім того, статус критично важливих в особливий період отримали Національна спілка журналістів України та низка інших підприємств, установ та організацій у сфері відання Міністерства культури та інформаційної політики.

Станом на лютий 2024 року в Україні було 143 підприємства, установи та організації у сфері культури та інформаційної політики, які є критично важливими для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Бронювання від мобілізації

Під час дії військового стану в Україні мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Але є працівники критично важливих компаній, органів державної влади, які можуть бути заброньовані від мобілізації.

Зокрема, раніше, як повідомляло РБК-Україна, в Міністерстві економіки України розглядали можливість бронювання від мобілізації ФОП та гіг-фахівців.

На початку лютого президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні планують розробити новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову.

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Міністерство культури