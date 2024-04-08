Каналам телемарафону надали статус критично важливих: працівники підлягають бронюванню

Бронювання від мобілізації

Під час дії військового стану в Україні мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Але є працівники критично важливих компаній, органів державної влади, які можуть бути заброньовані від мобілізації.

Зокрема, раніше, як повідомляло РБК-Україна, в Міністерстві економіки України розглядали можливість бронювання від мобілізації ФОП та гіг-фахівців.

На початку лютого президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні планують розробити новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову.

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