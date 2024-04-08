Каналам телемарафону надали статус критично важливих: працівники підлягають бронюванню

Міністерство культури та інформаційної політики України підтвердило телеканалам телемарафону "Єдині новини" статус критично важливих підприємств для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Їхні працівники підлягають бронюванню від мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні накази Мінкульту.
Згідно з наказами, Мінкульт підтвердив статус критично важливих:
Також з 2024 року такий статус надали й підтвердили:
Крім того, статус критично важливих в особливий період отримали Національна спілка журналістів України та низка інших підприємств, установ та організацій у сфері відання Міністерства культури та інформаційної політики.
Станом на лютий 2024 року в Україні було 143 підприємства, установи та організації у сфері культури та інформаційної політики, які є критично важливими для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Під час дії військового стану в Україні мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Але є працівники критично важливих компаній, органів державної влади, які можуть бути заброньовані від мобілізації.
Зокрема, раніше, як повідомляло РБК-Україна, в Міністерстві економіки України розглядали можливість бронювання від мобілізації ФОП та гіг-фахівців.
На початку лютого президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні планують розробити новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову.
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