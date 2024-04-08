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Каналам телемарафона предоставили статус критически важных: работники подлежат бронированию

Фото: Минкульт подтвердил каналам телемарафона статус критически важных (freepik.com)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство культуры и информационной политики Украины подтвердило телеканалам телемарафона "Единые новости", статус критически важных предприятий по функционированию экономики и обеспечению жизнедеятельности населения в особый период. Их работники подлежат бронированию от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие приказы Минкульта.

Согласно приказам, Минкульт подтвердил статус критически важных:

  • ООО "Мы-Украина" (телеканал "Мы-Украина");
  • ООО "ТРК "Студия 1+1" (телеканал "1+1");
  • ООО "МК ТРК" (телеканал ICTV), ЧАО "Телеканал "Интер" (телеканал "Интер");
  • государственное предприятие "Парламентский телеканал "Рада" (телеканал "Рада");
  • Акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (телеканал "Суспільні новини").

Также с 2024 года такой статус предоставили и подтвердили:

  • представительству Британской телерадиовещательной корпорации (ВВС);
  • Украинскому национальному информационному агентству "Укринформ";
  • ООО "Новый канал";
  • ООО "Старлайт медиа";
  • ООО "Телеканал СТБ";
  • ООО "Хмарочос медиа", ООО "УНИАН ТВ";
  • представительству Deutsche Welle,
  • ЧАО "ТК "ТЭТ";
  • ООО "ТРК "НБМ".

Кроме того, статус критически важных в особый период получил Национальный союз журналистов Украины и ряд других предприятий, учреждений и организаций в сфере ведения Министерства культуры и информационной политики.

По состоянию на февраль 2024 года в Украине было 143 предприятия, учреждения и организации в сфере культуры и информационной политики, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Бронирование от мобилизации

Во время действия военного положения в Украине мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Но есть работники критически важных компаний, органов государственной власти, которые могут быть забронированы от мобилизации.

В частности, ранее, как сообщало РБК-Украина, в Министерстве экономики Украины рассматривалось возможность бронирования от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов.

В начале февраля президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине планируется разработать новый справедливый механизм бронирования работников предприятий, подлежащих военному призыву.

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Министерство культуры