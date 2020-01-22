Канал для оккупированных территорий остался без главы информвещания накануне запуска

Бывшая главный редактор "24 канала" Елена Трибушная отказалась возглавить информационное вещание нового государственного телеканал для временно оккупированных территорий, который создан на базе канала UATV. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам Трибушной, она отказалась от должности на канале в связи с разным виденьем реализации проекта с новыми руководителями.

"Я не буду принимать участие в проекте вещания на оккупированные территории... Я верю в идею министра Владимира Бородянского вернуть умы и сердца жителей оккупированных территорий с помощью украинского ТВ и в ту концепцию, которую мы обсуждали. Но в первые же недели стало понятно, что с остальными новыми руководителями проекта мы слишком по-разному видим процесс его реализации. По этическим соображениям подробностей не будет", - написала она.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что новый канал для оккупированных территорий начнет вещание с 15 февраля. На первом этапе он будет объединять украинско - и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп, и информационное вещание собственного производства.

Ранее сообщалось, что министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский назвал вещание на временно оккупированных территориях Украины и вещание для мира - приоритетными задачами Минкульта.