Канал "Ми-Україна" з телемарафону не працює через обстріл дата-центру

Через удар по інфраструктурі дата-центру Cosmonova у Києві 26 вересня тимчасово відсутній сигнал телеканалу "Ми-Україна+".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram телеканалу.
Як повідомляється, у зв’язку з систематичними ударами по дата-центрах, телекомунікаційній інфраструктурі та національних телерадіомовниках, виникли перебої з передаванням сигналу телеканалу "Ми-Україна+".
Внаслідок удару по інфраструктурі Cosmonova наразі мовлення каналу тимчасово відсутнє.
"Ми перебуваємо на зв’язку з технічними партнерами та працюємо над відновленням сигналу. Про відновлення мовлення повідомимо додатково", - зазначили у пресслужбі телеканалу.
Нагадаємо, вранці 26 вересня Росія вдруге за добу атакувала дата-центр Cosmonova у Києві, пошкодивши опорну мережу. Через це виникли перебої в роботі сервісів компанії.
Про пошкодження також повідомив інтернет-провайдер Коло.ТБ. Там зазначили, що вже розгортають резерви та змінюють маршрути, однак цього разу ситуація виявилася складнішою.
Через наслідки атаки тимчасово недоступні чати, сайт і телефони. У компанії зазначили, що працюють над їхнім відновленням.
Відомо, що телеканал Новини.LIVE тимчасово без сигналу через російські удари по дата-центрах у Києві.