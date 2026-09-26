Канал "Ми-Україна" з телемарафону не працює через обстріл дата-центру

Удар по дата-центру у Києві

Нагадаємо, вранці 26 вересня Росія вдруге за добу атакувала дата-центр Cosmonova у Києві, пошкодивши опорну мережу. Через це виникли перебої в роботі сервісів компанії.

Про пошкодження також повідомив інтернет-провайдер Коло.ТБ. Там зазначили, що вже розгортають резерви та змінюють маршрути, однак цього разу ситуація виявилася складнішою.

Через наслідки атаки тимчасово недоступні чати, сайт і телефони. У компанії зазначили, що працюють над їхнім відновленням.

Відомо, що телеканал Новини.LIVE тимчасово без сигналу через російські удари по дата-центрах у Києві.