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Телеканал Новини.LIVE призупинив роботу через удари РФ по дата-центрах у Києві

12:12 26.09.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Телеканал Новини.LIVE призупинив роботу через удари РФ по дата-центрах у Києві Ілстративне фото: телеканал Новини.LIVE призупинив роботу через удари РФ по дата-центрах у Києві (Gколаж РБК-Україна)
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Телеканал Новини.LIVE у суботу, 26 вересня, тимчасово без сигналу через російські удари по дата-центрах у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram телеканалу.

"Новини.LIVE тимчасово без сигналу через наслідки російської атаки по столичних дата-центрах", - йдеться в повідомленні.

Через численні удари російських військ по провайдерам зв'язку у Києві частина сервісів працює з перебоями - це торкнулося й ефіру телеканалу.

Зазначається, що фахівці вже працюють над відновленням мережі. Щойно сигнал стабілізують, Новини.LIVE повернеться в ефір у звичному режимі.

Нагадаємо, вранці 26 вересня Росія вдруге за добу атакувала дата-центр Cosmonova у Києві, пошкодивши опорну мережу. Через це виникли перебої в роботі сервісів компанії.

Про пошкодження також повідомив інтернет-провайдер Коло.ТБ. Там зазначили, що вже розгортають резерви та змінюють маршрути, однак цього разу ситуація виявилася складнішою.

Через наслідки атаки тимчасово недоступні чати, сайт і телефони. У компанії зазначили, що працюють над їхнім відновленням.

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