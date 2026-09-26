Телеканал Новини.LIVE призупинив роботу через удари РФ по дата-центрах у Києві

Телеканал Новини.LIVE у суботу, 26 вересня, тимчасово без сигналу через російські удари по дата-центрах у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram телеканалу.

"Новини.LIVE тимчасово без сигналу через наслідки російської атаки по столичних дата-центрах", - йдеться в повідомленні.

Через численні удари російських військ по провайдерам зв'язку у Києві частина сервісів працює з перебоями - це торкнулося й ефіру телеканалу.

Зазначається, що фахівці вже працюють над відновленням мережі. Щойно сигнал стабілізують, Новини.LIVE повернеться в ефір у звичному режимі.