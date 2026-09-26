Телеканал Новини.LIVE призупинив роботу через удари РФ по дата-центрах у Києві
Телеканал Новини.LIVE у суботу, 26 вересня, тимчасово без сигналу через російські удари по дата-центрах у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram телеканалу.
"Новини.LIVE тимчасово без сигналу через наслідки російської атаки по столичних дата-центрах", - йдеться в повідомленні.
Через численні удари російських військ по провайдерам зв'язку у Києві частина сервісів працює з перебоями - це торкнулося й ефіру телеканалу.
Зазначається, що фахівці вже працюють над відновленням мережі. Щойно сигнал стабілізують, Новини.LIVE повернеться в ефір у звичному режимі.
Нагадаємо, вранці 26 вересня Росія вдруге за добу атакувала дата-центр Cosmonova у Києві, пошкодивши опорну мережу. Через це виникли перебої в роботі сервісів компанії.
Про пошкодження також повідомив інтернет-провайдер Коло.ТБ. Там зазначили, що вже розгортають резерви та змінюють маршрути, однак цього разу ситуація виявилася складнішою.
Через наслідки атаки тимчасово недоступні чати, сайт і телефони. У компанії зазначили, що працюють над їхнім відновленням.