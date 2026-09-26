Канал "Мы-Украина" с телемарафона не работает из-за обстрела дата-центра

Из-за удара по инфраструктуре дата-центра Cosmonova в Киеве 26 сентября временно отсутствует сигнал телеканала "Мы-Украина+".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram телеканала.
Как сообщается, в связи с систематическими ударами по дата-центрам, телекоммуникационной инфраструктуре и национальным телерадиовещателям возникли перебои с передачей сигнала телеканалу "Мы-Украина+".
В результате удара по инфраструктуре Cosmonova вещание канала временно отсутствует.
"Мы находимся на связи с техническими партнерами и работаем над возобновлением сигнала. О возобновлении вещания сообщим дополнительно", - отметили в пресс-службе телеканала.
Напомним, утром 26 сентября Россия второй раз за сутки атаковала дата-центр Cosmonova в Киеве, повредив опорную сеть. Поэтому возникли перебои в работе сервисов компании.
О повреждении сообщил интернет-провайдер Коло.ТВ. Там отметили, что уже разворачивают резервы и меняют маршруты, однако в этот раз ситуация оказалась более сложной.
Из-за последствий атаки временно недоступны чаты, сайт и телефоны. В компании отметили, что работают над их восстановлением.
Известно, что телеканал Новости.LIVE временно без сигнала из-за российских ударов по дата-центрам в Киеве.