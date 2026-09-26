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Канал "Ми-Україна" з телемарафону не працює через обстріл дата-центру

14:35 26.09.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Канал "Ми-Україна" з телемарафону не працює через обстріл дата-центру Ілюстративне фото: телеканал "Ми Україна" не працює через удар РФ по дата-центру у Києві (колаж РБК-Україна)
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Через удар по інфраструктурі дата-центру Cosmonova у Києві 26 вересня тимчасово відсутній сигнал телеканалу "Ми-Україна+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram телеканалу.

Як повідомляється, у зв’язку з систематичними ударами по дата-центрах, телекомунікаційній інфраструктурі та національних телерадіомовниках, виникли перебої з передаванням сигналу телеканалу "Ми-Україна+".

Внаслідок удару по інфраструктурі Cosmonova наразі мовлення каналу тимчасово відсутнє.

"Ми перебуваємо на зв’язку з технічними партнерами та працюємо над відновленням сигналу. Про відновлення мовлення повідомимо додатково", - зазначили у пресслужбі телеканалу.

Удар по дата-центру у Києві

Нагадаємо, вранці 26 вересня Росія вдруге за добу атакувала дата-центр Cosmonova у Києві, пошкодивши опорну мережу. Через це виникли перебої в роботі сервісів компанії.

Про пошкодження також повідомив інтернет-провайдер Коло.ТБ. Там зазначили, що вже розгортають резерви та змінюють маршрути, однак цього разу ситуація виявилася складнішою.

Через наслідки атаки тимчасово недоступні чати, сайт і телефони. У компанії зазначили, що працюють над їхнім відновленням.

Відомо, що телеканал Новини.LIVE тимчасово без сигналу через російські удари по дата-центрах у Києві.

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