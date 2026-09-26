Канал "Ми-Україна" з телемарафону не працює через обстріл дата-центру

Ілюстративне фото: телеканал "Ми Україна" не працює через удар РФ по дата-центру у Києві (колаж РБК-Україна)

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Через удар по інфраструктурі дата-центру Cosmonova у Києві 26 вересня тимчасово відсутній сигнал телеканалу "Ми-Україна+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram телеканалу.

Як повідомляється, у зв’язку з систематичними ударами по дата-центрах, телекомунікаційній інфраструктурі та національних телерадіомовниках, виникли перебої з передаванням сигналу телеканалу "Ми-Україна+". Внаслідок удару по інфраструктурі Cosmonova наразі мовлення каналу тимчасово відсутнє. "Ми перебуваємо на зв’язку з технічними партнерами та працюємо над відновленням сигналу. Про відновлення мовлення повідомимо додатково", - зазначили у пресслужбі телеканалу.