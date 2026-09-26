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Канал "Мы-Украина" с телемарафона не работает из-за обстрела дата-центра

14:35 26.09.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Канал "Мы-Украина" с телемарафона не работает из-за обстрела дата-центра Иллюстративное фото: телеканал "Мы Украина" не работает из-за удара РФ по дата-центру в Киеве (коллаж РБК-Украина)
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Из-за удара по инфраструктуре дата-центра Cosmonova в Киеве 26 сентября временно отсутствует сигнал телеканала "Мы-Украина+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram телеканала.

Как сообщается, в связи с систематическими ударами по дата-центрам, телекоммуникационной инфраструктуре и национальным телерадиовещателям возникли перебои с передачей сигнала телеканалу "Мы-Украина+".

В результате удара по инфраструктуре Cosmonova вещание канала временно отсутствует.

"Мы находимся на связи с техническими партнерами и работаем над возобновлением сигнала. О возобновлении вещания сообщим дополнительно", - отметили в пресс-службе телеканала.

Удар по дата-центру в Киеве

Напомним, утром 26 сентября Россия второй раз за сутки атаковала дата-центр Cosmonova в Киеве, повредив опорную сеть. Поэтому возникли перебои в работе сервисов компании.

О повреждении сообщил интернет-провайдер Коло.ТВ. Там отметили, что уже разворачивают резервы и меняют маршруты, однако в этот раз ситуация оказалась более сложной.

Из-за последствий атаки временно недоступны чаты, сайт и телефоны. В компании отметили, что работают над их восстановлением.

Известно, что телеканал Новости.LIVE временно без сигнала из-за российских ударов по дата-центрам в Киеве.

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