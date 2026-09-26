Канал "Мы-Украина" с телемарафона не работает из-за обстрела дата-центра

Иллюстративное фото: телеканал "Мы Украина" не работает из-за удара РФ по дата-центру в Киеве (коллаж РБК-Украина)

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Из-за удара по инфраструктуре дата-центра Cosmonova в Киеве 26 сентября временно отсутствует сигнал телеканала "Мы-Украина+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram телеканала.

Как сообщается, в связи с систематическими ударами по дата-центрам, телекоммуникационной инфраструктуре и национальным телерадиовещателям возникли перебои с передачей сигнала телеканалу "Мы-Украина+". В результате удара по инфраструктуре Cosmonova вещание канала временно отсутствует. "Мы находимся на связи с техническими партнерами и работаем над возобновлением сигнала. О возобновлении вещания сообщим дополнительно", - отметили в пресс-службе телеканала.