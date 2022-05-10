В Канаду прибыл первый самолет с украинскими беженцами

В столице канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, городе Сейнт Джонс, приземлился первый зафрахтованный правительством чартерный рейс с украинскими беженцами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.
Самолет приземлился в международном аэропорту Сент-Джонс около 19:00 по местному времени. Рейс вылетел из польского города Катовице.
По словам премьер-министра Канады Эндрю Фьюри, на борту находились 166 беженцев, в том числе 55 детей.
Министр иммиграции Джерри Бирн заявил, что данный рейс является первым зафрахтованным правительством самолетом, который доставил украинских беженцев в Канаду, хотя после российского вторжения тысячи людей уже приземлились на канадской земле.
По данным пограничной службы Канады, что в этом году в страну прибыло более 19 000 украинцев. С середины марта правительство одобрило более 90 000 заявлений на получение временной визы.
Напомним, по данным ООН, с начала войны более 5,8 млн человек покинули Украину.
Мы также писали о том, что в Польше уже нашли работу рекордное число украинцев.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.