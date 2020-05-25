В Канаду доставили медицинский груз украинским самолетом "Мрия"

Фото: самолет "Мрия" (facebook/UkraineInCanada)

Самолет прибыл в Монреаль

В Канаду прибыл украинский самолет "Мрия" с грузом медицинских средств. Лекарства и средства защиты предназначены для противодействия распространению коронавируса в стране.

Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщило посольство Украины в Канаде на своей странице в Facebook.

Отмечается, что крупнейший в мире транспортный самолет прибыл в Монреаль, провинция Квебек. Груз встречали канадские медики и дипломаты посольства, в том числе и посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"В эти сложные времена украинская авиация доставляет необходимые материалы для борьбы с пандемией COVID-19", - отмечается на странице посольства.

Фото: встреча самолета в Канаде (facebook/UkraineInCanada)

Напомним, в апреле 2020 транспортный самолет АН-225 "Мрия" впервые доставил в Украину большой о'объем медицинского груза для борьбы с коронавирусом, этот рейс планировали внести в Книгу рекордов Гиннеса.

Отметим, в марте украинский самолет "Мрия" (Ан-225) модернизировали - установили новую систему управления силовой установкой украинского производства.

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Автор: Виталия Мазур