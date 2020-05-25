ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

До Канади доставили медичний вантаж українським літаком "Мрія"

Новини » Суспільство     25.05.2020 - 02:24
До Канади доставили медичний вантаж українським літаком "Мрія"
Фото: літак "Мрія" (facebook/UkraineInCanada)

Літак прибув до Монреалю

До Канади прибув український літак "Мрія" із вантажем медичних засобів. Ліки та засоби захисту призначені для протидії поширенню коронавірусу в країні.

Про це в неділю, 24 травня, повідомило посольство України у Канаді на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що найбільший у світі транспортний літак прибув до Монреалю, провінція Квебек. Вантаж зустрічали канадські медики та дипломати посольства, в тому числі й посол України в Канаді Андрій Шевченко.

"У ці складні часи українська авіація доставляє необхідні матеріали для боротьби із пандемією COVID-19", - зазначається на сторінці посольства.

Фото: зустріч літака в Канаді (facebook/UkraineInCanada)

Нагадаємо, у квітні 2020 транспортний літак АН-225 "Мрія" вперше доставив в Україну великий об'єм медичного вантажу для боротьби з коронавірусом, цей рейс планували внести до Книги рекордів Гіннеса.

Зазначимо, у березні український літак "Мрія" (Ан-225) модернізували - встановили нову систему управління силовою установкою українського виробництва.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України КанадаМрияГуманітарна допомога
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся