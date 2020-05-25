До Канади доставили медичний вантаж українським літаком "Мрія"

Фото: літак "Мрія" (facebook/UkraineInCanada)

Літак прибув до Монреалю

До Канади прибув український літак "Мрія" із вантажем медичних засобів. Ліки та засоби захисту призначені для протидії поширенню коронавірусу в країні.

Про це в неділю, 24 травня, повідомило посольство України у Канаді на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що найбільший у світі транспортний літак прибув до Монреалю, провінція Квебек. Вантаж зустрічали канадські медики та дипломати посольства, в тому числі й посол України в Канаді Андрій Шевченко.

"У ці складні часи українська авіація доставляє необхідні матеріали для боротьби із пандемією COVID-19", - зазначається на сторінці посольства.

Фото: зустріч літака в Канаді (facebook/UkraineInCanada)

Нагадаємо, у квітні 2020 транспортний літак АН-225 "Мрія" вперше доставив в Україну великий об'єм медичного вантажу для боротьби з коронавірусом, цей рейс планували внести до Книги рекордів Гіннеса.

Зазначимо, у березні український літак "Мрія" (Ан-225) модернізували - встановили нову систему управління силовою установкою українського виробництва.

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Автор: Виталия Мазур