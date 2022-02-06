Канадцев просят не ездить в Россию и Беларусь: опасны области на границе с Украиной

Жителей Канады просят не посещать регионы, граничащие с Украиной в России и Беларуси. Причина - риск вооруженного конфликта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Канады.
Опасными для посещения считаются области, которые расположены в пределах 50 км от границы с Украиной. К ним относятся
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Брестськую та Гомельськую области Белоруси
Напомним, что в Украину прибыла военная помощь из Канады. На борту самолета оборудование для разведки и ведения наблюдения, средства защиты и другая помощь.