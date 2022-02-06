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Канадців просять не їздити в Росію і Білорусь: небезпечні області на кордоні з Україною

Автор: Наталья Скороход

Жителів Канади просять не відвідувати регіони, що межують з Україною в Росії та Білорусі. Причина-ризик збройного конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Канади.

Небезпечними для відвідування вважаються області, які розташовані в межах 50 км від кордону з Україною. До них відносяться

"

Брестську та Гомельську області Білорусі

Нагадаємо, що в Україну прибула військова допомога з Канади. На борту літака обладнання для розвідки та ведення спостереження, засоби захисту та інша допомога.

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