Канадскую провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор накрыл сильнейший за последние годы шторм

Из-за непогоды в Канаде более 12 000 клиентов оказались без света

В Канаде провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор накрыл, по определению синоптиков, сильнейший за последние годы шторм. Сильные ветры повалили деревья на ланії электропередач, передает РБК-Украина со ссылкой на Radio Canada.

Отмечается, что в результате падения деревьев на линии электропередач в настоящее время без света остаются более 12 000 клиентов. Также затруднено движение по дорогам в зв'связи с поваленными на трассы деревьями.

Фото: шторм в Канаде (twitter.com/NFPower)

На северном побережье Канады также сильные штормы, отдельные волны достигают высоты 9 метров. Скорость ветра в отдельных районах превышает 140 км/час.

В столице провинции - городе Сент-Джонс - ветер сорвал крыши со зданий. Также отменен ряд рейсов в аэропорту столицы. У берегов Канады отменены рейсы для кораблей.

Также на западном побережье страны погодные условия ухудшились из-за метели - ветер поднимает вверх мелкий снег, что препятствует нормальной видимости на дорогах. Синоптики прогнозируют, что вдоль северо-западного побережья ветры скоро начнут утихать. В остальных районах ожидают улучшение ситуации в пятницу, 16 ноября.

This is just one of many issues our crews have been dealing with. We thank all of our customers who have been impacted during this storm for their patience. We are working as safely and diligently as possible to restore power to our customers. pic.twitter.com/XPA5fz6zjo