ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Канадскую провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор накрыл сильнейший за последние годы шторм

Новости » Происшествия    15.11.2018 - 23:07
Канадскую провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор накрыл сильнейший за последние годы шторм
Фото: шторм в Канаде (twitter.com/NFPower)

Из-за непогоды в Канаде более 12 000 клиентов оказались без света

В Канаде провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор накрыл, по определению синоптиков, сильнейший за последние годы шторм. Сильные ветры повалили деревья на ланії электропередач, передает РБК-Украина со ссылкой на Radio Canada.

Отмечается, что в результате падения деревьев на линии электропередач в настоящее время без света остаются более 12 000 клиентов. Также затруднено движение по дорогам в зв'связи с поваленными на трассы деревьями.

 

Фото: шторм в Канаде (twitter.com/NFPower)

На северном побережье Канады также сильные штормы, отдельные волны достигают высоты 9 метров. Скорость ветра в отдельных районах превышает 140 км/час.

В столице провинции - городе Сент-Джонс - ветер сорвал крыши со зданий. Также отменен ряд рейсов в аэропорту столицы. У берегов Канады отменены рейсы для кораблей.

Также на западном побережье страны погодные условия ухудшились из-за метели - ветер поднимает вверх мелкий снег, что препятствует нормальной видимости на дорогах. Синоптики прогнозируют, что вдоль северо-западного побережья ветры скоро начнут утихать. В остальных районах ожидают улучшение ситуации в пятницу, 16 ноября.

Прем'ер-министр Канады Джастин Трюдо написал в своем Twitter, что "находится мыслями рядом с теми, кто борется с непогодой". Данные о пострадавших в результате шторма не поступали.

Канадскую провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор накрыл сильнейший за последние годы шторм

Напомним, недавно непогода в Италии унесла жизни 30 человек. В тех регионах страны, которые больше всего пострадали от непогоды ввели чрезвычайное положение.

В Канаде в ДТП с автобусом пострадали 25 человек В небе над Канадой столкнулись два самолета
Новости Украины КанадаштормБуря
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь