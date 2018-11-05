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Кількість жертв повеней в Італії збільшилася до 30 осіб

Новини » Надзвичайні події    05.11.2018 - 09:40
Фото: наслідки повені на Сицилії (twitter.com/messina_oggi)
Фото: наслідки повені на Сицилії (twitter.com/messina_oggi)

Були виявлені тіла ще дев'яти осіб, членів однієї сім'ї

Кількість загиблих в результаті повеней в Італії збільшилася до 30 осіб. Про це повідомила місцева влада, передає РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Як наголошується, число жертв збільшилося після того, як були виявлені тіла дев'яти осіб, членів однієї сім'ї, серед них діти одного, двох і 15 років.

Річка, що розлилася, знесла їх будинок.

Три людини врятувалися, забравшись на дерево.

Раніше РБК-Україна писало про 10 загиблих в результаті повені в Італії.

При цьому агентство з цивільного захисту Італії повідомило, що протягом тижня кількість жертв від негоди поступово зменшується, а метеорологи прогнозують продовження негоди в найближчі дні.

29 жовтня агентство ANSA повідомляло, що в шести областях країни діє "червоний" рівень загрози у зв'язку зі штормами, проливними дощами і зсувами. Зокрема, у списку областей, які виявилися найбільшою мірою відчули негодою, - Ломбардія, Венеція, Лігурія, Фріулі-Венеція-Джулія, Абруццо і Трентіно-Альто-Адідже.

У деяких містах закриті навчальні заклади, а також паралізовано транспортний рух. У Лігурії більше 20 тис. людей через негоду залишилися без електрики, а аеропорт італійської Генуї тимчасово призупинив роботу.

Кількість загиблих на Сицилії зросла до 12 На півдні Італії в результаті повені загинули 10 осіб
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