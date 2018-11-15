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Канадську провінцію Ньюфаундленд і Лабрадор накрив найсильніший за останні роки шторм

Новини » Надзвичайні події    15.11.2018 - 23:07
Канадську провінцію Ньюфаундленд і Лабрадор накрив найсильніший за останні роки шторм
Фото: шторм в Канаді (twitter.com/NFPower)

Через негоду у Канаді понад 12 000 клієнтів опинились без світла

У Канаді провінцію Ньюфаундленд і Лабрадор накрив, за визначенням синоптиків, найсильніший за останні роки шторм. Сильні вітри повалили дерева на ланії електропередач, передає РБК-Україна із посиланням на Radio Canada.

Зазначається, що внаслідок падіння дерев на лінії електромереж наразі без світла залишаються понад 12 000 клієнтів. Також ускладнено рух дорогами у зв'язку із поваленими на траси деревами.

 

Фото: шторм в Канаді (twitter.com/NFPower)

На північному узбережжі Канади також сильні шторми, окремі хвилі сягають висоти 9 метрів. Швидкість вітру в окремих районах перевищує 140 км/год.

У столиці провінції - місті Сент-Джонс - вітер позривав дахи з будівель. Також скасовано низку рейсів в аеропорту столиці. Біля берегів Канади скасовано рейси для кораблів. 

Також на західному узбережжі країни погодні умови погіршились через завірюху - вітер здіймає вгору дрібний сніг, що перешкоджає нормальній видимості на дорогах. Синоптики прогнозують, що вздовж північно-західного узбережжя  вітри скоро почнуть вщухати. У решті районів очікують покращення ситуації у п'ятницю, 16 листопада.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо написав у своєму Twitter, що "перебуває думками поряд із тими, хто бореться із негодою". Дані про постраждалих внаслідок шторму не надходили.

Канадську провінцію Ньюфаундленд і Лабрадор накрив найсильніший за останні роки шторм

Нагадаємо, нещодавно негода в Італії забрала життя 30 людей. У тих регіонах країни, які найбільше постраждали від негоди, запровадили надзвичайний стан.

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