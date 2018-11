Канадську провінцію Ньюфаундленд і Лабрадор накрив найсильніший за останні роки шторм

Через негоду у Канаді понад 12 000 клієнтів опинились без світла

У Канаді провінцію Ньюфаундленд і Лабрадор накрив, за визначенням синоптиків, найсильніший за останні роки шторм. Сильні вітри повалили дерева на ланії електропередач, передає РБК-Україна із посиланням на Radio Canada.

Зазначається, що внаслідок падіння дерев на лінії електромереж наразі без світла залишаються понад 12 000 клієнтів. Також ускладнено рух дорогами у зв'язку із поваленими на траси деревами.

Фото: шторм в Канаді (twitter.com/NFPower)

На північному узбережжі Канади також сильні шторми, окремі хвилі сягають висоти 9 метрів. Швидкість вітру в окремих районах перевищує 140 км/год.

У столиці провінції - місті Сент-Джонс - вітер позривав дахи з будівель. Також скасовано низку рейсів в аеропорту столиці. Біля берегів Канади скасовано рейси для кораблів.

Також на західному узбережжі країни погодні умови погіршились через завірюху - вітер здіймає вгору дрібний сніг, що перешкоджає нормальній видимості на дорогах. Синоптики прогнозують, що вздовж північно-західного узбережжя вітри скоро почнуть вщухати. У решті районів очікують покращення ситуації у п'ятницю, 16 листопада.

This is just one of many issues our crews have been dealing with. We thank all of our customers who have been impacted during this storm for their patience. We are working as safely and diligently as possible to restore power to our customers. pic.twitter.com/XPA5fz6zjo