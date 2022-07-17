Канадских министров вызвали в парламент из-за турбины для "Северного потока"

Комитет по иностранным делам Палаты общин Канады требует от правительства объяснить решение передать турбину для газопровода "Северный поток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Сообщается, что комитет вызывает министра иностранных дел Мелани Жоли и министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона, чтобы они объяснили частичный отказ от санкций против России и передачу турбины. Министров попросили явиться до 22 июля.

Кроме того, комитет также хочет заслушать посла Украины Юлию Ковалив, посла Германии Сабину Спарвассер и посла ЕС Мелиту Габрич, а также Украинско-канадский конгресс.