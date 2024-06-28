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Канадські військові планують евакуацію 20 000 осіб з Лівану

П'ятниця 28 червня 2024 04:01
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Канадські військові планують евакуацію 20 000 осіб з Лівану Фото: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (flickr.com)
Автор: Вадим Ребрина

Канада розробила план евакуації з Лівану приблизно 20 000 своїх громадян на випадок, якщо почнуться повномасштабні бойові дії між Ізраїлем і Хезболлою. Проте ці плани суттєво залежать від підтримки союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника штабу оборони Канади генерала Уейна Ейра CBC News.

"Ми не можемо зробити це самі. Це буде в основному зусилля коаліції, і ми тісно пов’язані — дуже тісно — з нашими союзниками", - сказав генерал.

Він нагадав, що у 2006 році протягом двох тижнів майже 15 000 людей, більшість з яких канадці, були евакуйовані з Лівану після того, як почалася війна між Ізраїлем і Хезболлою.

Ейр визнав, що він "дуже стурбований" перспективою війни між Ізраїлем і бойовиками, які базуються в Лівані.

За його словами, канадська військова група зараз перебуває в Лівані та координує дії з посольством у Бейруті на випадок найгіршого.

Раніше Канада та Німеччина звернулись до своїх громадян, які перебувають у Лівані, та закликали їх терміново покинути територію країни через загрозу початку збройного конфлікту.

Загроза наступу Ізраїлю на Ліван

Після початку війни у Секторі Газа обстріли території Ізраїлю з боку Хезболли, визнаної терористичною організацією урядами низки країн, в тому числі Європейського Союзу, почастішали. У відповідь Ізраїль завдає ударів по об'єктах організації у Лівані.

11 червня авіація Ізраїлю завдала чергового такого удару. За кілька днів Хезболла випустила понад 100 ракет по території Ізраїлю.

21-22 червня ізраїльська авіація завдала ударів по об'єктах організації в чотирьох районах на півдні Лівану.

Ізраїльські офіційні особи погрожували військовим наступом на Ліван, якщо не буде досягнуто результатів переговорів щодо відтіснення Хезболли від кордону. Буквально кілька днів тому армія Ізраїлю заявила, що схвалила план наступу на Ліван, хоча США намагаються запобігти переростанню транскордонних атак у повномасштабну війну.

За даними CNN, високопоставлені чиновники США запевнили Ізраїль у підтримці в разі розгортання повномасштабної війни з Хезболлою.

Американська розвідка вважає, що масштабне протистояння між Ізраїлем і Хезболлою, ймовірно, спалахне в найближчі кілька тижнів, якщо Єрусалим і ХАМАС не досягнуть угоди про припинення вогню в Секторі Газа.

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