Канадські права можна отримати при пред'явленні "Дії": що відомо

У канадській провінції Манітоба можна отримати місцеве посвідчення водія, просто показавши права в мобільному додатку "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
"Команда Мінцифри активно працює над міжнародними партнерствами. Одна з останніх домовленостей - з канадською провінцією Манітоба. Тепер там можна отримати місцеве посвідчення водія, просто надавши права в мобільному додатку "Дія", - зазначив Федоров.
За його словами, міністерство цифрової трансформації веде переговори з установами та організаціями з більш ніж 14 країн, щоб українці могли отримувати послуги з цифровими документами у "Дії", де б вони не знаходилися.
Раніше ми писали, що у "Дії" оновили COVID-сертифікати. Тепер у додатку можна згенерувати оновлений документ про четверту дозу вакцини.
РБК-Україна також повідомляло, що в Україні дозволили використовувати електронне посвідчення водія в додатку "Дії" без пластикового аналога.
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