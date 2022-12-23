Канадские права можно получить при предъявлении "Дії": что известно

В канадской провинции Манитоба можно получить местное водительское удостоверение, просто показав права в мобильном приложении "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Команда Минцифры активно работает над международными партнерствами. Одна из последних договоренностей – с канадской провинцией Манитоба. Теперь там можно получить местное водительское удостоверение, просто предоставив права в мобильном приложении "Дія", - отметил Федоров.
По его словам, министерство цифровой трансформации ведет переговоры с учреждениями и организациями из более чем 14 стран, чтобы украинцы могли получать услуги с цифровыми документами в "Дії", где бы они ни находились.
Ранее мы писали, что в "Дії" обновили COVID-сертификаты. Теперь в приложении можно сгенерировать обновленный документ о четвертой дозе вакцины.
РБК-Украина также сообщало, что в Украине разрешили использовать электронное водительское удостоверение в приложении "Дії" без пластикового аналога.
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