Канадские права можно получить при предъявлении "Дії": что известно

В канадской провинции Манитоба можно получить местное водительское удостоверение, просто показав права в мобильном приложении "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Команда Минцифры активно работает над международными партнерствами. Одна из последних договоренностей – с канадской провинцией Манитоба. Теперь там можно получить местное водительское удостоверение, просто предоставив права в мобильном приложении "Дія", - отметил Федоров.

По его словам, министерство цифровой трансформации ведет переговоры с учреждениями и организациями из более чем 14 стран, чтобы украинцы могли получать услуги с цифровыми документами в "Дії", где бы они ни находились.