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Канадские права можно получить при предъявлении "Дії": что известно

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Киев, Пятница 23 декабря 2022 17:42
Канадские права можно получить при предъявлении "Дії": что известно Фото: канадские права можно получить при предъявлении "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В канадской провинции Манитоба можно получить местное водительское удостоверение, просто показав права в мобильном приложении "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Команда Минцифры активно работает над международными партнерствами. Одна из последних договоренностей – с канадской провинцией Манитоба. Теперь там можно получить местное водительское удостоверение, просто предоставив права в мобильном приложении "Дія", - отметил Федоров.

По его словам, министерство цифровой трансформации ведет переговоры с учреждениями и организациями из более чем 14 стран, чтобы украинцы могли получать услуги с цифровыми документами в "Дії", где бы они ни находились.

Ранее мы писали, что в "Дії" обновили COVID-сертификаты. Теперь в приложении можно сгенерировать обновленный документ о четвертой дозе вакцины.

РБК-Украина также сообщало, что в Украине разрешили использовать электронное водительское удостоверение в приложении "Дії" без пластикового аналога.

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