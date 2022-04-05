Канадская золотодобывающая компания Kinross продает рудники в России за 680 млн долларов

Компании, связанных с Россией, предпринимают шаги, чтобы соблюдать масштабные санкции Запада против Москвы в связи с ее вторжением в Украину.

Kinross получит в общей сложности 400 млн долларов за свой рудник Купол и прилегающие к нему лицензии на разведку, а также 280 млн долларов наличными за свой проект в Удинске.

Highland Gold ("Росдрагмет") является одной из крупнейших золотодобывающих компаний России и управляет несколькими рудниками в стране, в том числе на Чукотке и в Хабаровском крае, где расположены рудник "Купол" и Удинский проект.

Сделка подлежит одобрению правительством России и заключению ряда дополнительных соглашений, говорится в заявлении Kinross.