Канадська золотодобувна компанія Kinross продає рудники в Росії за 680 млн доларів

Компанії, пов'язаних з Росією, роблять кроки, щоб дотримуватися масштабних санкцій Заходу проти Москви у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Kinross отримає в цілому 400 млн доларів за свій рудник Купол і прилеглі до нього ліцензії на розвідку, а також 280 млн доларів готівкою за свій проект в Удінську.

Highland Gold ("Росдрагмет") є однією з найбільших золотодобувних компаній Росії і управляє декількома рудниками в країні, в тому числі на Чукотці і в Хабаровському краї, де розташовані рудник "Купол" і Удінський проект.

Угода підлягає схваленню урядом Росії і укладенню ряду додаткових угод, йдеться в заяві Kinross.