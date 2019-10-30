Канадская провинция признала Голодомор геноцидом

Провинция Канады Британская Колумбия признала Голодом 1932-33 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Украины в Канаде в Twitter.

Соответствующий закон о чествовании миллионов жертв советского режима был принят 29 октября. Согласно документу, каждую четвертую субботу ноября в Британской Колумбии будет отмечаться день памяти жертв Голодомора.

"Британская Колумбия присоединилась к признанию Голодомора 1932-33 геноцидом украинский, приняв Закон о чествовании миллионов жертв советского режима. Спасибо за поддержку Украины в восстановлении справедливости", - говорится в сообщении украинского посольства.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Германии выступило против признания Голодомора геноцидом украинского народа. Петиционный комитет, скорее всего, отклонит петицию из-за оценки, данной министерством. Ранее о признании Голодомора геноцидом набрала на сайте Бундестага необходимое количество голосов для рассмотрения петиционным комитетом.

Также РБК-Украина писало, что в августе во время визита в Украину премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, президент Украины Владимир Зеленский призвал израильское правительство признать Голодомор геноцидом.