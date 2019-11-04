Канадская оппозиция поддерживает евроатлантическую интеграцию Украины

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Эндрю Шир напомнил, что Канада была первой западной страной, которая признала независимость Украины

Консервативная партия Канады всегда будет поддерживать Украину и ее евроатлантические устремления. Об этом заявил лидер Консервативной партии Канады Эндрю Шир, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, канадские консерваторы всегда будут стоять вместе с Украиной в ее борьбе за свободу и успешное будущее.

“Наше предыдущее консервативное правительство предприняло практические меры для помощи Украине. В том числе направило военных инструкторов, предоставило военную помощь и наложил широкие санкции на российских чиновников, ответственных за войну. Мы и в дальнейшем будем выступать в поддержку Украины и содействовать ее евроатлантическим устремлениям”, - отметил Шир.

Он напомнил, что Канада была первой западной страной, которая признала независимость Украины.

“В тот день образовалась прочная связь, которой государства и народы пользуются до сих пор. С недавних пор Украина была вынуждена снова оборонять свою свободу. Я горжусь твердой позицией Консервативной партии по защите украинского суверенитета и территориальной целостности”, - подчеркнул политик.

Шир добавил, что его страна гордится тем, что является домом для 1,4 млн канадцев украинского происхождения.

“Эти трудолюбивые люди сделали большой вклад в канадское общество и помогли построить сильную, свободную и плюралистическую Канаду”, - подытожил политик.

Напомним, власти Украины просят НАТО предоставить ей статус участника партнерства расширенных возможностей.

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал переход украинской армии на стандарты НАТО и военное образование главными приоритетами нового формата сотрудничества с Альянсом. Он заявлял, что первым приоритетом нового формата отношений станет переход украинской армии на натовские стандарты.

Также РБК-Украина сообщало, что провинция Канады Британская Колумбия признала Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.