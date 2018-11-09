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Канадская компания медицинской конопли будет инвестировать в Европу

Новости » Общество    09.11.2018 - 20:31
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Компания сообщила, что за пределами Канады, Германии и ЕС является одним из наиболее перспективных и регулируемых рынков медицинского каннабиса

Канадская компания Canopy Growth Corp. стремится потратить более 100 млн евро на выращивание медицинской конопли в Европейском Союзе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BNN Bloomberg.

Компания, которая стоит около 9 млрд евро, хочет построить две новые производственные мощности для выращивания сотен килограммов конопли, которые будут использовать в лечении.

Компания сообщила, что за пределами Канады, Германии и ЕС является одним из наиболее перспективных и регулируемых рынков медицинского каннабиса. Canopy планирует построить свои новые комплексы в Италии, Греции или Испании.

Canopy Growth Corp уже имеет партнерство с Alcaliber SA в Мадриде, что предусматривает разрешение на использование семян Canopy. Канадская компания может запустить в Германии дополнительную фабрику для изготовления экстрактов и желатиновых капсул из конопли.

Отметим, в Великобритании с четверга, 1 ноября, вступил в силу закон о легальной продажи марихуаны в медицинских целях. Теперь лечебную марихуану можно будет приобрести по рецепту. Ранее об этом объявлял министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавад.

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