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Канадська компанія медичних конопель буде інвестувати в Європу

Новини » Суспільство    09.11.2018 - 20:31
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Компанія повідомила, що за межами Канади, Німеччини і ЄС є одним з найбільш перспективних і регульованих ринків медичного канабісу

Канадська компанія Canopy Growth Corp. прагне витратити більше 100 млн євро на вирощування медичної конопель в Європейському Союзі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BNN Bloomberg.

Компанія, яка коштує близько 9 млрд євро, хоче побудувати дві нові виробничі потужності для вирощування сотень кілограмів конопель, які будуть використовувати в лікуванні.

Компанія повідомила, що за межами Канади, Німеччини і ЄС є одним з найбільш перспективних і регульованих ринків медичного канабісу. Canopy планує побудувати свої нові комплекси в Італії, Греції чи Іспанії.

Canopy Growth Corp вже має партнерство з Alcaliber SA в Мадриді, що передбачає дозвіл на використання насіння Canopy. Канадська компанія може запустити в Німеччині додаткову фабрику для виготовлення екстрактів і желатинових капсул з конопель.

Зазначимо, у Великобританії з четверга, 1 листопада, набув чинності закон про легального продажу марихуани в медичних цілях. Тепер лікувальну марихуану можна буде придбати за рецептом. Раніше про це оголошував міністр внутрішніх справ Великобританії Саджида Джавад.

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