Канадська компанія Roshel передала Україні тисячний бронеавтомобіль Senator

Канадський виробник бронетехніки Roshel нещодавно відзначив важливу віху, поставивши тисячний бронеавтомобіль Senator українським військовим.
Про це заявив засновник і генеральний директор Roshel Inc Роман Шимонов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Blog.
"Roshel досягає видатної віхи, доставивши в Україну 1000-й бронеавтомобіль Roshel Senator раніше запланованого терміну, зміцнивши обороноздатність у критичні часи", - сказав він.
Протягом 2022 року в Україну було відправлено безліч нових автомобілів Senator, які стали частиною пакетів військової допомоги, наданої Україні в умовах російського вторгнення. Частина цих Senator наразі перебуває в активному використанні Державною прикордонною службою України та Збройними силами України.
Видання пише, що українські військові особливо цінують бронетехніку Senator, активно застосовуючи її в найскладніших зонах бойових дій. На сході та півдні України ці машини отримали високу оцінку за свої характеристики і відіграють важливу роль у критичних театрах військових дій.
Війна в Україні стала першим бойовим застосуванням машини, перевіривши її можливості в напружених умовах експлуатації.
Roshel Senator
Канадський бронеавтомобіль, що з 2019 року виготовляється компанією Roshel Defense Solutions. Машину збудовано на шасі Ford F-550. Машина має броньовані сталевий кузов та скло, здатні витримувати постріли зі зброї 50-го калібру. Senator також має вибухозахищений кузов, тому він може витримати підрив гранати чи міни. Шини автомобілів мають систему runflat із підкачуванням на ходу.
Наприкінці минулого року повідомлялося, що Канада передала українським прикордонникам бойові броньовані автомобілі Senator.
Уже в червні стало відомо, що Канада виробила всі 200 броньованих машин Senator, які раніше обіцяла передати Україні.
Детальніше про характеристики Senator, який використовують українські військові - в матеріалі РБК-Україна.
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