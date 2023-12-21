Канадська компанія Roshel передала Україні тисячний бронеавтомобіль Senator

Про це заявив засновник і генеральний директор Roshel Inc Роман Шимонов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Blog .

"Roshel досягає видатної віхи, доставивши в Україну 1000-й бронеавтомобіль Roshel Senator раніше запланованого терміну, зміцнивши обороноздатність у критичні часи", - сказав він.

Протягом 2022 року в Україну було відправлено безліч нових автомобілів Senator, які стали частиною пакетів військової допомоги, наданої Україні в умовах російського вторгнення. Частина цих Senator наразі перебуває в активному використанні Державною прикордонною службою України та Збройними силами України.

Видання пише, що українські військові особливо цінують бронетехніку Senator, активно застосовуючи її в найскладніших зонах бойових дій. На сході та півдні України ці машини отримали високу оцінку за свої характеристики і відіграють важливу роль у критичних театрах військових дій.

Війна в Україні стала першим бойовим застосуванням машини, перевіривши її можливості в напружених умовах експлуатації.

Roshel Senator

Канадський бронеавтомобіль, що з 2019 року виготовляється компанією Roshel Defense Solutions. Машину збудовано на шасі Ford F-550. Машина має броньовані сталевий кузов та скло, здатні витримувати постріли зі зброї 50-го калібру. Senator також має вибухозахищений кузов, тому він може витримати підрив гранати чи міни. Шини автомобілів мають систему runflat із підкачуванням на ходу.

Поставки Senator в Україну

Наприкінці минулого року повідомлялося, що Канада передала українським прикордонникам бойові броньовані автомобілі Senator.

Уже в червні стало відомо, що Канада виробила всі 200 броньованих машин Senator, які раніше обіцяла передати Україні.

Детальніше про характеристики Senator, який використовують українські військові - в матеріалі РБК-Україна.