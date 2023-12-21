Канадская компания Roshel передала Украине тысячный бронеавтомобиль Senator
Канадский производитель бронетехники Roshel недавно отметил важную веху, поставив тысячный бронеавтомобиль Senator украинским военным.
Об этом заявил основатель и генеральный директор Roshel Inc Роман Шимонов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Blog.
"Roshel достигает выдающейся вехи, доставив в Украину 1000-й бронеавтомобиль Roshel Senator раньше запланированного срока, укрепив обороноспособность в критические времена", - сказал он.
В течение 2022 года в Украину было отправлено множество новых автомобилей Senator, которые стали частью пакетов военной помощи, предоставленной Украине в условиях российского вторжения. Часть этих Senator сейчас находится в активном использовании Государственной пограничной службой Украины и Вооруженными силами Украины.
Издание пишет, что украинские военные особенно ценят бронетехнику Senator, активно применяя ее в самых сложных зонах боевых действий. На востоке и юге Украины эти машины получили высокую оценку за свои характеристики и играют важную роль в критических театрах военных действий.
Война в Украине стала первым боевым применением машины, проверив ее возможности в напряженных условиях эксплуатации.
Roshel Senator
Канадский бронеавтомобиль, который с 2019 года производится компанией Roshel Defense Solutions. Машина построена на шасси Ford F-550. Машина имеет бронированные стальной кузов и стекла, способные выдерживать выстрелы из оружия 50-го калибра. Senator также имеет взрывозащищенный кузов, поэтому он может выдержать подрыв гранаты или мины. Шины автомобилей имеют систему runflat с подкачкой на ходу.
Поставки Senator в Украину
В конце прошлого года сообщалось, что Канада передала украинским пограничникам боевые бронированные автомобили Senator.
Уже в июне стало известно, что Канада произвела все 200 бронированных машин Senator, которые ранее обещала передать Украине.
Более детальнее о характеристиках Senator, который используют украинские военные - в материале РБК-Украина.
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