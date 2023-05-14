У Канаді знову спалахнули масштабні лісові пожежі

По всій західній Канаді оголошено спеціальні попередження, офіційні особи закликали бути пильними, оскільки прогнозована температура в деяких районах досягне +30 градусів за цельсієм, що на 10-15 вище норми.

"Небезпека лісових пожеж є надзвичайною в більшій частині провінції та продовжуватиме збільшуватися найближчими днями. Ми очікуємо, що лісові пожежі активізуються сьогодні. Фактично, це вже сталося", - зазначив представник служби лісових пожеж провінції Альберта Хосі Сент-Онге.

Станом на 13 травня зафіксовано 83 активних лісових пожеж, 21 з них не контролюються. Близько 16 500 людей були переміщені.

"Очікується, що спекотні та сухі умови збережуться протягом вихідних і наступного тижня", - сказав представник агентства з питань надзвичайних ситуацій Альберти Бре Хатчінсон.