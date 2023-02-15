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У Канаді закликали перевірити ефективність санкцій проти Росії

Фото: У Канаді закликали перевірити ефективність санкцій проти Росії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Комітет із закордонних справ Палати громад Канади хоче, щоб уряд регулярно звітував перед парламентом про те, чи дійсно працює його режим санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Canada Press.

Оттава наклала санкції на сотні людей, пов'язаних із військовими діями Росії, а також на посадових осіб, які звинувачуються у порушенні прав людини, від Гаїті до Шрі-Ланки.

Депутати чули від експертів та посла України, що неясно, чи справді санкції впливають і якою мірою російські олігархи оминають ці обмеження.

Депутати просять лібералів не обмежуватися випадковими оновленнями загальної суми заморожених коштів та регулярно повідомляти про те, у кого були заморожені активи, які підставні компанії замішані та чи ухиляються ті, на кого накладено санкції.

Комітет завершив слухання у жовтні минулого року, але на підготовку звіту пішло кілька місяців, частково через суперечки між сторонами щодо низки питань.

Водночас віцеголова комітету із закордонних справ Палати громад Гарнетт Дженіс у вівторок закликав уряд країни визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією.

Нагадаємо, раніше до парламенту Канади внесли петицію з вимогою офіційно визнати Росію країною-спонсором тероризму.

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