В Канаде призвали проверить эффективность санкций против России

Оттава наложила санкции на сотни людей, связанных с военными действиями России, а также на должностных лиц, обвиняемых в нарушении прав человека, от Гаити до Шри-Ланки.

Депутаты слышали от экспертов и посла Украины, что неясно, действительно ли санкции влияют и в какой степени российские олигархи обходят эти ограничения.

Депутаты просят либералов не ограничиваться случайными обновлениями общей суммы замороженных средств и регулярно сообщать о том, у кого были заморожены активы, какие подставные компании замешаны и уклоняются ли те, на кого наложены санкции.

Комитет завершил слушания в октябре прошлого года, но на подготовку отчета ушло несколько месяцев, отчасти из-за ссор между сторонами по ряду вопросов.

В то же время вице-председатель комитета по иностранным делам Палаты общин Гарнетт Дженис во вторник призвал правительство страны признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

Напомним, ранее в парламент Канады внесли петицию с требованием официально признать Россию страной-спонсором терроризма.

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