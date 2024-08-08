У Канаді заарештували безхатька за те, що він нібито погрожував Трюдо в інтернеті

Канадська поліція заарештувала 33-річного Давіда Залевського, який не має постійного місця проживання, за те, що він нібито погрожував прем’єр-міністру Джастіну Трюдо в інтернеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Поліція каже, що чоловік в онлайн-відео погрожував Трюдо, поліцейським і співробітникам служби безпеки, які могли б спробувати втрутитися в його плани.

"Загрози нашій національній безпеці можуть виникнути в різних формах, і Канада не застрахована. Ми усвідомлюємо підвищену безпеку державних службовців і небезпеку, яку це становить для всіх канадців. Нашим пріоритетом № 1 була і завжди буде безпека канадців", — заявили у поліції.