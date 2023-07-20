У Канаді ввели санкції проти "міністерств" РФ в окупованих регіонах України

Канада запровадила нові санкції проти новостворених організацій на окупованих Росією територіях України. Мова йде про так звані міністерства та фонди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду.
"Канада запроваджує санкції проти новостворених структур на окупованих Росією територіях України", - сказано у повідомленні.
Так, до списку санкцій потрапило 17 організацій. Серед яких також українські військові компанії, які воюють на боці Росії.
Список:
На початку 2014 року колекція "скіфського золота" з одного музею Києва та 4-х музеїв Криму вирушила до Амстердаму. Виставка під назвою "Крим - золотий острів у Чорному морі" мала проходити з лютого по серпень у столичному археологічному музеї Алларда Пірсона.
Однак саме в цей час в Україні вже відбувалася Революція Гідності, а в березні Росія анексувала Кримський півострів. Доля цінностей опинилася під питанням. Після окупації кримські музеї почали вимагати повернення колекції.
Розгляд справи щодо "скіфського золота" продовжувався в Нідерландах із 2016 року. Вже тоді суд ухвалив повернути колекцію коштовностей до України. Проте музеї окупованого Криму почали оскаржувати це рішення.
Проте 9 червня Верховний суд Нідерландів підтримав рішення про передачу "скіфського золота" Україні. Росія таки не змогла оскаржити право на цінності з кримських музеїв.
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