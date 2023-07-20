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У Канаді ввели санкції проти "міністерств" РФ в окупованих регіонах України

Фото: Канада ввела санкції проти організацій на окупованих територіях України (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Канада запровадила нові санкції проти новостворених організацій на окупованих Росією територіях України. Мова йде про так звані міністерства та фонди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду.

"Канада запроваджує санкції проти новостворених структур на окупованих Росією територіях України", - сказано у повідомленні.

Так, до списку санкцій потрапило 17 організацій. Серед яких також українські військові компанії, які воюють на боці Росії.

Список:

  • ТОВ "Медіагрупа "НьюсФронт.
  • так звана державна бюджетна установа Республіки Крим "Центральний музей Тавриди"
  • так званий державний бюджетний заклад культури "Херсонський обласний художній музей"
  • так званий державний бюджетний заклад культури "Херсонський обласний краєзнавчий музей"
  • комунальний бюджетний заклад культури "Маріупольський міський краєзнавчий музей"
  • комунальний бюджетний заклад культури "Мелітопольський міський краєзнавчий музей"
  • так зване міністерство культури Херсонської області
  • так зване міністерство культури Республіки Крим
  • так зване міністерство освіти, науки та молоді Республіки Крим
  • так зване міністерство культури, спорту і туризму військово-цивільної адміністрації Запорізької області
  • так зване міністерство освіти і науки Херсонської області
  • так зване міністерство освіти і науки Запорізької області
  • спілка волонтерів Донбасу
  • волонтери благодійного фонду "Донбас
  • колона ПВК
  • NewsUa.ru
  • Приазовське козацьке військо.

Історія "скіфського золота"

На початку 2014 року колекція "скіфського золота" з одного музею Києва та 4-х музеїв Криму вирушила до Амстердаму. Виставка під назвою "Крим - золотий острів у Чорному морі" мала проходити з лютого по серпень у столичному археологічному музеї Алларда Пірсона.

Однак саме в цей час в Україні вже відбувалася Революція Гідності, а в березні Росія анексувала Кримський півострів. Доля цінностей опинилася під питанням. Після окупації кримські музеї почали вимагати повернення колекції.

Розгляд справи щодо "скіфського золота" продовжувався в Нідерландах із 2016 року. Вже тоді суд ухвалив повернути колекцію коштовностей до України. Проте музеї окупованого Криму почали оскаржувати це рішення.

Проте 9 червня Верховний суд Нідерландів підтримав рішення про передачу "скіфського золота" Україні. Росія таки не змогла оскаржити право на цінності з кримських музеїв.

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