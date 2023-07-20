У Канаді ввели санкції проти "міністерств" РФ в окупованих регіонах України

"Канада запроваджує санкції проти новостворених структур на окупованих Росією територіях України", - сказано у повідомленні.

Так, до списку санкцій потрапило 17 організацій. Серед яких також українські військові компанії, які воюють на боці Росії.

Список:

ТОВ "Медіагрупа "НьюсФронт.

так звана державна бюджетна установа Республіки Крим "Центральний музей Тавриди"

так званий державний бюджетний заклад культури "Херсонський обласний художній музей"

так званий державний бюджетний заклад культури "Херсонський обласний краєзнавчий музей"

комунальний бюджетний заклад культури "Маріупольський міський краєзнавчий музей"

комунальний бюджетний заклад культури "Мелітопольський міський краєзнавчий музей"

так зване міністерство культури Херсонської області

так зване міністерство культури Республіки Крим

так зване міністерство освіти, науки та молоді Республіки Крим

так зване міністерство культури, спорту і туризму військово-цивільної адміністрації Запорізької області

так зване міністерство освіти і науки Херсонської області

так зване міністерство освіти і науки Запорізької області

спілка волонтерів Донбасу

волонтери благодійного фонду "Донбас

колона ПВК

NewsUa.ru

Приазовське козацьке військо.

Історія "скіфського золота"

На початку 2014 року колекція "скіфського золота" з одного музею Києва та 4-х музеїв Криму вирушила до Амстердаму. Виставка під назвою "Крим - золотий острів у Чорному морі" мала проходити з лютого по серпень у столичному археологічному музеї Алларда Пірсона.

Однак саме в цей час в Україні вже відбувалася Революція Гідності, а в березні Росія анексувала Кримський півострів. Доля цінностей опинилася під питанням. Після окупації кримські музеї почали вимагати повернення колекції.

Розгляд справи щодо "скіфського золота" продовжувався в Нідерландах із 2016 року. Вже тоді суд ухвалив повернути колекцію коштовностей до України. Проте музеї окупованого Криму почали оскаржувати це рішення.

Проте 9 червня Верховний суд Нідерландів підтримав рішення про передачу "скіфського золота" Україні. Росія таки не змогла оскаржити право на цінності з кримських музеїв.

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