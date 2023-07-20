В Канаде ввели санкции против "министерств" РФ в оккупированных регионах Украины

"Канада вводит санкции против вновь созданных структур на оккупированных Россией территориях Украины", - говорится в сообщении.

Да, в список санкций попало 17 организаций. Среди них также украинские военные компании, воюющие на стороне России.

Список:

ООО "Медиагруппа" НьюсФронт.

так называемое государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Центральный музей Тавриды"

так называемое государственное бюджетное учреждение культуры "Херсонский областной художественный музей"

так называемое государственное бюджетное учреждение культуры "Херсонский областной краеведческий музей"

коммунальное бюджетное учреждение культуры "Мариупольский городской краеведческий музей"

коммунальное бюджетное учреждение культуры "Мелитопольский городской краеведческий музей"

так называемое министерство культуры Херсонской области

так называемое министерство культуры Республики Крым

так называемое министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

так называемое министерство культуры, спорта и туризма военно-гражданской администрации Запорожской области

так называемое министерство образования и науки Херсонской области

так называемое министерство образования и науки Запорожской области

союз волонтеров Донбасса

волонтеры благотворительного фонда "Донбасс

колонна ЧВК

NewsUa.ru

Приазовское казачье войско.

История "скифского золота"

В начале 2014 года коллекция "скифского золота" из одного музея Киева и 4-х музеев Крыма отправилась в Амстердам. Выставка под названием "Крым - золотой остров в Черном море" должна была проходить с февраля по август в столичном археологическом музее Алларда Пирсона.

Однако именно в это время в Украине уже происходила Революция Достоинства, а в марте Россия аннексировала Крымский полуостров. Судьба ценностей оказалась под вопросом. После оккупации крымские музеи потребовали возвращения коллекции.

Рассмотрение дела по "скифскому золоту" продолжалось в Нидерландах с 2016 года. Уже тогда суд принял решение вернуть коллекцию драгоценностей в Украину. Однако музеи оккупированного Крыма начали оспаривать это решение.

Однако 9 июня Верховный суд Нидерландов поддержал решение о передаче "скифского золота" Украине. Россия таки не смогла оспорить право на ценности из крымских музеев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.