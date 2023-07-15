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У Канаді торнадо пошкодило близько 125 будинків

Фото: наслідки торнадо в передмісті Оттави в Канаді (Nicole Williams/cbc.ca)
Автор: Володимир Костирін

У Канаді в передмісті Оттави пронісся торнадо, і внаслідок розгулу стихії було зафіксовано пошкодження щонайменше у 125 будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CBC News.

Жителів кількох районів столиці Канади було знеструмлено. За словами заступника начальника поліції Оттави Стіва Белла, торнадо повалив гідростовп, внаслідок чого близько 1600 будинків залишилися без електрики. Працівники ліквідували наслідки та відновлювали подачу світла.

За даними парамедиків, щонайменше одна людина отримала травми, які розцінюються як легені.

Потужні вихори вітру зривали дахи з будинків, черепицю, розбивали вікна та валили дерева, повідомила генеральний менеджер аварійно-рятувальних служб Оттави Кім Айотте.

Міська влада попередила про можливість перекриття доріг через дерева, що впали, і електричні проводи.

Точну швидкість вітру поки не встановлено. Група дослідників із проекту "Північні торнадо" прибули на місце для оцінки збитків від урагану.

Торнадо в районі Оттави у Канаді (фото: twitter.com/westernuNTP)

Торнадо у Північній Америці

Цієї весни в США в штаті Міссурі сталося торнадо, яке забрало життя щонайменше 5 людей. При цьому на початку квітня внаслідок сильного шторму, що викликав торнадо в південних штатах США, загинуло 32 особи.

За даними Національної метеорологічної служби США, пориви вітру були силою понад 100 кілометрів на годину.

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Канада