У Канаді сподіваються, що куплена для України система NASAMS надійде в найкоротший термін

Вона заявила, що Канада купила для України комплекс NASAMS і відразу боєприпаси для нього.

"Постачання здійсниться якнайшвидше, може включати кілька поставок. На даний момент ми не думаємо про роки", - сказала глава Міноборони.

Міністр підкреслила, що ключовим у фактором для закупівлі стали партнерську відносини з США. Ананд додала, що зараз вона зосереджена на посилення канадських збройних сил, водночас уряд намагається допомагати Україні.

"Немає жодних сумнівів у тому, що ми вивчаємо можливості, які необхідні всім, включно з канадськими збройними силами", - підсумувала міністр.