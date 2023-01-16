В Канаде надеются, что купленная для Украины система NASAMS поступит в кратчайшие сроки

Она заявила, что Канада купила для Украины комплекс NASAMS, и сразу боеприпасы для него.

"Снабжение будет осуществлено как можно быстрее, может включать несколько поставок. На данный момент мы не думаем о годах", - сказала глава Минобороны.

Министр подчеркнула, что ключевым фактором для закупки стали партнерские отношения с США. Ананд добавила, что сейчас она сосредоточена на усилении канадских вооруженных сил, в то же время правительство пытается помогать Украине.

"Нет никаких сомнений в том, что мы изучаем возможности, которые необходимы всем, включая канадские вооруженные силы", - подытожила министр.