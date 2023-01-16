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В Канаде надеются, что купленная для Украины система NASAMS поступит в кратчайшие сроки

Фото: Канада ожидает, что купленную для Украины систему ПВО NASAMS передадут как можно быстрее (flickr com davidvankeulen)
Автор: Наталья Юрченко

Украина сможет получить купленную Канадой систему ПВО NASAMS в кратчайшие сроки, как только она будет подготовлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Канады Аниту Ананд в интервью CBC.

Она заявила, что Канада купила для Украины комплекс NASAMS, и сразу боеприпасы для него.

"Снабжение будет осуществлено как можно быстрее, может включать несколько поставок. На данный момент мы не думаем о годах", - сказала глава Минобороны.

Министр подчеркнула, что ключевым фактором для закупки стали партнерские отношения с США. Ананд добавила, что сейчас она сосредоточена на усилении канадских вооруженных сил, в то же время правительство пытается помогать Украине.

"Нет никаких сомнений в том, что мы изучаем возможности, которые необходимы всем, включая канадские вооруженные силы", - подытожила министр.

Напомним, 10 января министр обороны Канады заявила, что ее страна приобретет и передаст Украине систему ПВО NASAMS.

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