В Канаде надеются, что купленная для Украины система NASAMS поступит в кратчайшие сроки

Украина сможет получить купленную Канадой систему ПВО NASAMS в кратчайшие сроки, как только она будет подготовлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Канады Аниту Ананд в интервью CBC.
Она заявила, что Канада купила для Украины комплекс NASAMS, и сразу боеприпасы для него.
"Снабжение будет осуществлено как можно быстрее, может включать несколько поставок. На данный момент мы не думаем о годах", - сказала глава Минобороны.
Министр подчеркнула, что ключевым фактором для закупки стали партнерские отношения с США. Ананд добавила, что сейчас она сосредоточена на усилении канадских вооруженных сил, в то же время правительство пытается помогать Украине.
"Нет никаких сомнений в том, что мы изучаем возможности, которые необходимы всем, включая канадские вооруженные силы", - подытожила министр.
Напомним, 10 января министр обороны Канады заявила, что ее страна приобретет и передаст Украине систему ПВО NASAMS.
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