У Канаді пройде конференція з питань людського виміру Формули миру: подробиці

У Канаді 30–31 жовтня відбудеться серія прямих трансляцій Міністерської конференції з питань людського виміру Формули миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу президента України.
Зазначається, що конференція спрямована на реалізацію четвертого пункту Формули миру "Звільнення всіх полонених і депортованих". Мета заходу – сформувати дорожню карту з практичними рішеннями для забезпечення всіх етапів повернення полонених і депортованих осіб: військовополонених, цивільних заручників і депортованих дітей.
Таким чином, 30 жовтня о 22:00 за київським часом розпочнеться пленарна сесія-відкриття, а наступного дня, 31 жовтня, 0:15 за київським часом – тематична панель зі свідченнями українців, повернутих із депортації та полону, про злочини РФ.
Трансляція відбудеться на офіційних сторінках Офісу президента України в соціальних мережах Facebook та YouTube.
Детально про хід попередніх конференцій по формулі миру можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.