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У Канаді пройде конференція з питань людського виміру Формули миру: подробиці

Фото: у Канаді пройде конференція з питань людського виміру Формули миру
Автор: Олександр Мороз

У Канаді 30–31 жовтня відбудеться серія прямих трансляцій Міністерської конференції з питань людського виміру Формули миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу президента України.

Зазначається, що конференція спрямована на реалізацію четвертого пункту Формули миру "Звільнення всіх полонених і депортованих". Мета заходу – сформувати дорожню карту з практичними рішеннями для забезпечення всіх етапів повернення полонених і депортованих осіб: військовополонених, цивільних заручників і депортованих дітей.

Таким чином, 30 жовтня о 22:00 за київським часом розпочнеться пленарна сесія-відкриття, а наступного дня, 31 жовтня, 0:15 за київським часом – тематична панель зі свідченнями українців, повернутих із депортації та полону, про злочини РФ.

Трансляція відбудеться на офіційних сторінках Офісу президента України в соціальних мережах Facebook та YouTube.

Детально про хід попередніх конференцій по формулі миру можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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