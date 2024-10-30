У Канаді пройде конференція з питань людського виміру Формули миру: подробиці

Зазначається, що конференція спрямована на реалізацію четвертого пункту Формули миру "Звільнення всіх полонених і депортованих". Мета заходу – сформувати дорожню карту з практичними рішеннями для забезпечення всіх етапів повернення полонених і депортованих осіб: військовополонених, цивільних заручників і депортованих дітей.

Таким чином, 30 жовтня о 22:00 за київським часом розпочнеться пленарна сесія-відкриття, а наступного дня, 31 жовтня, 0:15 за київським часом – тематична панель зі свідченнями українців, повернутих із депортації та полону, про злочини РФ.

Трансляція відбудеться на офіційних сторінках Офісу президента України в соціальних мережах Facebook та YouTube.

Детально про хід попередніх конференцій по формулі миру можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.