В Канаде пройдет конференция по вопросам человеческого измерения Формулы мира: подробности

Конференция направлена на реализацию четвертого пункта Формулы мира "Освобождение всех пленных и депортированных". Цель мероприятия – сформировать дорожную карту с практическими решениями для обеспечения всех этапов возвращения пленных и депортированных: военнопленных, гражданских заложников и депортированных детей.

Таким образом, 30 октября в 22:00 по киевскому времени начнется пленарная сессия-открытие, а на следующий день, 31 октября, 0:15 по киевскому времени – тематическая панель с показаниями украинцев, возвращенных из депортации и плена, о преступлениях РФ.

Трансляция пройдет на официальных страницах Офиса президента Украины в социальных сетях Facebook и YouTube.

Подробно о ходе предыдущих конференций по формуле мира можете узнать в материале РБК-Украина.