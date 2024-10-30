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В Канаде пройдет конференция по вопросам человеческого измерения Формулы мира: подробности

Фото: в Канаде пройдет конференция по вопросам человеческого измерения Формулы мира
Автор: Александр Мороз

В Канаде 30-31 октября состоится серия прямых трансляций министерской конференции по вопросам человеческого измерения Формулы мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса президента Украины.

Конференция направлена на реализацию четвертого пункта Формулы мира "Освобождение всех пленных и депортированных". Цель мероприятия – сформировать дорожную карту с практическими решениями для обеспечения всех этапов возвращения пленных и депортированных: военнопленных, гражданских заложников и депортированных детей.

Таким образом, 30 октября в 22:00 по киевскому времени начнется пленарная сессия-открытие, а на следующий день, 31 октября, 0:15 по киевскому времени – тематическая панель с показаниями украинцев, возвращенных из депортации и плена, о преступлениях РФ.

Трансляция пройдет на официальных страницах Офиса президента Украины в социальных сетях Facebook и YouTube.

Подробно о ходе предыдущих конференций по формуле мира можете узнать в материале РБК-Украина.

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