UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Канаді проведуть конференцію з відновлення України для бізнесу

Фото: у Канаді проведуть конференцію з відновлення України для бізнесу (flickr by Sanjin Avdicevic)
Автор: Іван Носальський

У канадському Торонто 21 та 22 листопада відбудеться конференція з відновлення України. На неї запрошують представників бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу канадсько-української торгової палати.

У палаті зазначають, що на бізнес-конференції будуть представлені інвестиційні проекти, спрямовані на відновлення та модернізацію України у сферах сільського господарства, будівництва/інфраструктури, енергетики та охорони здоров'я.

Також представникам бізнесу розкажуть про інструменти для підтримки канадських компаній, зацікавлених в інвестиціях в Україну та історії успіху канадських підприємств, які працюють в Україні.

У другий день конференції для учасників ознайомлять з додатком "Дія" українськими компаніями та організаціями, що працюють у галузі IT, фінансових та військових технологій.

Конференції щодо відновлення України

Нагадаємо, конференція з відновлення України вже проходила влітку цього року у Лондоні.

У такій конференції взяли участь представники країн-союзників України у війні з Росією.

Тоді партнери України оголосили про великі пакети допомоги нашій країні та презентували програми для залучення інвесторів.

Наступного року подібна конференція відбудеться у Німеччині. Її вже анонсувала міністр закордонних справ Анналена Бербок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КанадаДопомога УкраїніВійна Росії проти України