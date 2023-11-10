У Канаді проведуть конференцію з відновлення України для бізнесу

У канадському Торонто 21 та 22 листопада відбудеться конференція з відновлення України. На неї запрошують представників бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу канадсько-української торгової палати.

У палаті зазначають, що на бізнес-конференції будуть представлені інвестиційні проекти, спрямовані на відновлення та модернізацію України у сферах сільського господарства, будівництва/інфраструктури, енергетики та охорони здоров'я.

Також представникам бізнесу розкажуть про інструменти для підтримки канадських компаній, зацікавлених в інвестиціях в Україну та історії успіху канадських підприємств, які працюють в Україні.

У другий день конференції для учасників ознайомлять з додатком "Дія" українськими компаніями та організаціями, що працюють у галузі IT, фінансових та військових технологій.

Конференції щодо відновлення України

Нагадаємо, конференція з відновлення України вже проходила влітку цього року у Лондоні.

У такій конференції взяли участь представники країн-союзників України у війні з Росією.

Тоді партнери України оголосили про великі пакети допомоги нашій країні та презентували програми для залучення інвесторів.

Наступного року подібна конференція відбудеться у Німеччині. Її вже анонсувала міністр закордонних справ Анналена Бербок.