В Канаде проведут конференцию по восстановлению Украины для бизнеса

В канадском Торонто 21 и 22 ноября состоится конференция по восстановлению Украины. На нее приглашают представителей бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу канадско-украинской торговой палаты.

В палате отмечают, что на бизнес-конференции будут представлены инвестиционные проекты, которые направлены на восстановление и модернизацию Украины в сферах сельского хозяйства, строительства/инфраструктуры, энергетики и здравоохранения.

Также представителям бизнеса расскажут об инструментах для поддержки канадских компаний, заинтересованных в инвестициях в Украину и об историях успеха канадских предприятий, которые работают в Украине.

Во второй день конференции для участников ознакомят с приложением "Дія" украинскими компаниями и организациями, работающими в области IT, финансовых и военных технологий.

Конференции по восстановлению Украины

Напомним, конференция по восстановлению Украины уже проходила летом этого года в Лондоне.

В такой конференции участвовали представители стран-союзников Украины в войне с Россией.

Тогда партнеры Украины объявили о крупных пакетах помощи нашей стране и презентовали программы для привлечения инвесторов.

В следующем году подобная конференция пройдет в Германии. Ее уже анонсировала министр иностранных дел Анналена Бербок.