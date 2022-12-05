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У Канаді підтвердили наявність своїх компонентів в іранських дронах-камікадзе

Фото: іранські дрони-камікадзе використовували канадські комплектуючі (скриншот відео)
Автор: Константин Широкун

Канадська компанія Tallysman підтвердила, що в іранських безпілотних літальних апаратах, якими РФ обстрілювала Україну, використовувалися компоненти її виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Globe and Mail.

Спочатку про канадські компоненти в іранських БПЛА повідомили українські журналісти. Вони стверджують, що в уламках дронів-камікадзе Shahed-136 вдалося знайти елементи антен канадського виробництва.

Президент компанії Tallysman Жіль Пантер наголосив, що його компанії болісно усвідомлювати, що деякі компоненти неправомірно використовуються у складних військових системах наведення.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда у розмові зі своїм іранським колегою Ібрагімом Райсі наголосив, що його країна активно протидіятиме закупкам зброї Росією.

До речі, посли країн-членів Євросоюзу схвалили санкції проти Ірану за постачання дронів-камікадзе для РФ, якими атакують Україну.

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