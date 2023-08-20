В Канаді через лісові пожежі можуть евакуювати близько 60 тисяч людей

Рекордні лісові пожежі в західній канадській провінції Британська Колумбія змушують ще більшу кількість людей залишати свої домівки. Наразі канадські рятувальники борються з неконтрольованою пожежею, яка знищила майно та закрила частини великої національної автомагістралі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Нагадаємо, масштабні лісові пожежі на Гаваях спалахнули через сильну спеку. Вітер від урагану "Дора" допомагав вогню поширюватись на сотні кілометрів. Ця катастрофа стала другою за вартістю в історії штату.
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