В Канаді через лісові пожежі можуть евакуювати близько 60 тисяч людей

Нагадаємо, масштабні лісові пожежі на Гаваях спалахнули через сильну спеку. Вітер від урагану "Дора" допомагав вогню поширюватись на сотні кілометрів. Ця катастрофа стала другою за вартістю в історії штату.

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